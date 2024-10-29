«Спасибо, что ты у меня есть»: Дава трогательно обратился к любимой женщине
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Блогер, певец и актер Давид Манукян, выступающий под псевдонимом Дава, опубликовал редкий снимок с мамой. Он поздравил родительницу с днем рождения и поделился архивным кадром, который был сделан еще в детстве.
На старом снимке мама обнимала сына на фоне красивого пейзажа, а он улыбался. Также мужчина добавил новый кадр, который был сделан, видимо, совсем недавно. Там Дава в голубой рубашке нежно целовал в щеку именинницу, которая позировала в белой рубашке и с макияжем.
«Мам, с днем рождения тебя! Спасибо, что ты у меня есть! Всё остальное лично», – цитирует звезду «7Дней.ru».
Блогер подарил родительнице большую корзину цветов. Поклонники присоединились к поздравлениям, а вот некоторые вспомнили ссору мамы Давы с его тогда еще возлюбленной Ольгой Бузовой.
Напомним, что мама Давы поругалась с певицей в 2021 году. Тогда стало известно о расставании мужчины с артисткой. Вся страна обсуждала из разрыв и взаимные упреки, но потом экс-возлюбленные смогли простить обиды и даже вместе снимались в реалити-шоу.
При этом СМИ отмечают, что мама Давида до сих пор не помирилась с несостоявшейся экс-невесткой. В интервью Бузова заявляла, что не представляет себе общение с мамой бывшего, которая раньше называла ее «доченька», а потом стала называть «блудницей и алкоголичкой».
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