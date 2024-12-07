«Спасибо, что ты есть у меня!»: снявшаяся в объятиях женатого Андрея Малахова блондинка обратилась к нему

Женатый Андрей Малахов замечен на новых снимках с другой девушкой. Телеведущий представил публике свою новую коллегу, коуча и мотивационного спикера Эмму Салимову. В ответ новая соведущая новогоднего «Голубого огонька» обратилась к артисту с теплыми словами в личном блоге.

Уже более 10 лет Андрей Малахов состоит в браке с бизнесвумен Натальей Шкулевой, у пары есть 7-летний сын Александр. Однако семейную идиллию нарушают периодически возникающие слухи о романах телеведущего с эффектными девушками, с которыми его время о времени замечают. При этом шоумена ни разу не уличили в изменах жене, а сам он неоднократно публично объяснялся перед женой, добавляя фразу: «Наташа, прости».

Недавно журналист поделился в личном блоге кадрами со съемок, на которых предстал в обнимку со своей новой соведущей «Голубого огонька» Эммой Салимовой.

«Спешу представить вам мою новую соведущую Новогоднего огонька (пока только на время фото, но Николай Басков уже кусает локти)», — написал Андрей Малахов.

Позднее и сама Эмма Салимова опубликовала фото с телеведущим, публично признавшись ему в чувствах.

«Спасибо, что ты есть у меня, у своей семьи, у всей страны! Я не знаю больше ни одной звезды, которая столько вкладывает и души, и времени, и денег в город, где родился и вырос. Хочу написать о том, как ты любишь свои Апатиты не только словом, но и делом. Там тебя обожает каждый, мне кажется… Андрюша, спасибо тебе за твое огромное сердце и твою человечность», — обратилась к Андрею Малахову его коллега.

Ранее сообщалось о том, что засмотревшийся на Анну Седокову Андрей Малахов заставил ревновать жену.