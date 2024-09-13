«Спасибо, что сообщили»: Познер ответил Пескову, назвавшему его «убежденным патриотом»

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал слова Дмитрия Пескова - пресс-секретаря президента России Владимира Путина. Напомним, он назвал журналиста «убежденным патриотом своей страны».

Журналист Александр Гамов дозвонился до Познера, который сейчас находится в Каппадокии (регион в Турции – прим.). Он привел ведущему слова Пескова.

На это Познер сказал: «Естественно, мне это приятно. И спасибо, что вы мне об этом сообщили». Слова ведущего цитирует Kp.ru.

У журналиста поинтересовались, когда ждать выхода его фильма на Первом канале. Познер полагает, что картину выпустят в зимние каникулы – так делали раньше.

Во время разговора ведущий отметил, что в Каппадокии очень плохая связь, и голос звонящего журналиста прерывается.

Ранее Познер рассказал, что ему поступали предложения о работе от западных каналов. Он не стал называть их, но сообщил, что те выставляли одно условие. От Познера требовали, чтобы он высказывала по поводу политики России и президента страны, причем определенным образом. Из-за этого ведущий отказывался работать на Западе.