«Спасибо, что рядом в наших приключениях»: Глафира Тарханова снялась с трехмесячной дочерью

40-летняя актриса Глафира Тарханова, которая в июне стала мамой в пятый раз, снялась с трехмесячной дочерью Лукерьей. Звезда сериала «Громовы» поделилась свежим кадром с малышкой в соцсети и поблагодарила всех за помощь и поддержку.

После рождения пятого ребенка актриса не стала затягивать с возвращением к работе. В личном блоге Глафира Тарханова рассказывала, что отправилась на гастроли вместе с дочерью, которой на тот момент не исполнилось и месяца. Накануне артистка опубликовала в соцсети новое фото с малышкой на руках и поблагодарила всех тех, кто помогает ей совмещать съемки с уходом за ребенком.

«Спасибо моей маме за помощь, за то, что рядом в наших приключениях и путешествиях! Вместе весело. А также людям, которые встречаются на нашем пути», — написала Глафира Тарханова.

Напомним, актриса с 2005 года состоит в браке с актером Малого театра Алексеем Фаддеевым. У супругов четверо сыновей: Корней, который родился в 2008 году, Ермолай, родившийся еще через два года, 11-летний Гордей и 7-летний Никифор, а 18 июня этого года появилась на свет дочь Лукерья.

«Дочка. Теперь у нас комплект. 4 сыночка и лапочка дочка. Мы молодцы, она мне так помогала. Наверное, необходимо было решиться на этот подвиг в пятый раз, чтобы пройти этот путь вместе, понимая, что происходит, ради кого это и для чего», — делилась артистка.

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