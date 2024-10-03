«Мать-кукушка»: Анна Хилькевич вышла на работу спустя две недели после родов

Российская актриса Анна Хилькевич вышла на работу спустя две недели после родов. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Артистка отметила, что вернулась на работу, однако не оставляла наследницу дома.

«Я опять сделала то, без чего не могу жить — вышла на работу. И получила кучу комплиментов. Вы спросите: «А где дочка, мать-кукушка?». А я отвечу, что малышка была со мной», — поделилась Хилькевич.

Напомним, Анна Хилькевич 17 сентября стала многодетной матерью. Третья дочь Хилькевич родилась весом 3,8 кг и ростом 55 см. Актриса рассказывала, что в последнюю беременность боялась выкидыша. Знаменитость уточняла, что она много переживала из-за «определенной ситуации» и не могла исключить стрессовые моменты. Анна признавалась, что роды длились 28 часов.

Хилькевич замужем за предпринимателем Артуром Мартиросяном. Пара также воспитывает восьмилетнюю Арианну и шестилетнюю Анну-Марию.

Ранее мы писали, что налоговая заблокировала счета у детского сада Анны Хилькевич.