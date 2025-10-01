«Спасибо, что отпустили»: Глебу Калюжному дали увольнительную ради премьеры фильма

Актера Глеба Калюжного отпустили из армии на премьеру фильма. На пресс-конференции он поблагодарил командование части за предоставление увольнительной.

Актер присутствовал на премьерном показе картины «Первый на Олимпе», в которой он играет. Перед фильмом Калюжный произнес: «Я хотел бы поблагодарить руководство и командование части за то, что меня отпустили в увольнительную на премьеру фильма. Прохождение срочной службы в армии — очень вдохновляющий и важный период». Слова артиста приводит РЕН ТВ.

Калюжный рассказал, что сдружился с сослуживцами, между ними сложились «замечательные отношения». По словам актера, фильм будут смотреть не только родные, но и товарищи по службе – они также присутствовали на показе.

Напомним, актер ушел в армию в конце мая 2025 года. 27 мая он явился на сборочный пункт в Москве, Калюжного провожали родственники. Мать актера была в этот день в слезах.

Сообщалось, что 26-летний актер будет проходить срочную службу в элитных войсках в столице. Речь шла о Семеновском полке, который охраняет стратегические военные объекты в Москве.