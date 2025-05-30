Раскрыты войска, в которых будет служить актер Глеб Калюжный

Актер Глеб Калюжный будет служить в элитных войсках в Москве. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

26-летний актер Глеб Калюжный попал в Семеновский полк, который занимается охраной стратегических военных объектов в Москве. Источники сообщают, что звезда сериала «Вампиры средней полосы» доволен местом службы.

Напомним, 27 мая актер явился на сборочный пункт в Москве, откуда отправился в армию. Вместе с Калюжным приехали его родственники. Мать актера в слезах провожала сына.

Ранее в отношении Калюжного было возбуждено уголовное дело из-за неявки в военкомат. Ему назначили штраф и вручили новую повестку.

Ранее мы писали о том, что актер Глеб Калюжный записал первое видео в военной форме.