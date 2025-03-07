«Спасибо, что хватило мудрости»: Кудрявцева неожиданно простила обругавшего ее Андреасяна

Телеведущая Лера Кудрявцева зарыла топор войны с режиссером Сариком Андреасяном. В одном из последних интервью кинематографист извинился перед артисткой за то, что обругал ее, и экс-возлюбленная Сергея Лазарева его простила.

Конфликт у Леры с Сариком произошел еще в 2021 году. Телеведущая пошутила про режиссера со сцены «Новой волны» и тем самым, как выяснилось, сильно его обидела. Он нелестно высказывался о Кудрявцевой и негативно оценивал ее работу. При этом сама она не понимала, как шутка, прописанная в сценарии, могла привести к такому скандалу.

Однако спустя несколько лет Андреасян одумался и осознал, что перегнул палку. Он признался, что действительно вспылил, назвал Кудрявцеву «прекрасной женщиной» и извинился перед ней. Лера его раскаяние приняла.

«Я человек совершенно не злопамятный, но, как говорится, «ложечки нашлись, а осадочек остался» - это то, что было до дня теперешнего. Сарик, извинения принимаю, спасибо, что хватило мудрости. Это ценно. Пойду посмотрю какой-нибудь фильм Сарика Андреасяна», - сообщила Кудрявцева в Telegram-канале.

Напомним, что недавно Сарик попал в новый скандал. Он посетил киношколу, в которой вступил в перепалку со студентами. Режиссер послал молодое поколение и заявил, что ненавидит Андрея Тарковского.

Ранее Сарик Андреасян вышел на связь после скандала в киношколе.