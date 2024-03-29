«Спасибо, что делаешь мою жизнь счастливой»: Костенко обратилась к Тарасову

Популярная блогерша и модель Анастасия Костенко в свой 30-й день рождения выразила слова благодарности мужу Дмитрию Тарасову. Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.

«В эту ночь мне стало тридцать! И в душе весна… У Овна. Спасибо моим родителям за то, что дали мне жизнь! Любимому мужу за то, что делаешь мою жизнь счастливой и наполненной любовью и страстью!», - поделилась модель.

Вдобавок Костенко поблагодарила своих детей за развитие масштабов собственной личности и мотивацию, а также подруг, которые находятся рядом уже многие годы.

Помимо этого, блогерша обратилась к хейтерам, которые регулярно обвиняют ее в неискренности. Анастасия призналась, что любит недоброжелателей, поскольку они помогают проживать жизнь.

«Время идет (почти 8 лет), а на манеже все те же, даже стиль текста не меняется. Спасибо вам за то, что помогаете проживать мою жизнь и до сих пор рядом. На самом деле я вас люблю и хочу пожелать много-много здоровья и счастья», - написала она.

Ранее сообщалось, что Анастасию Костенко увезли в больницу.