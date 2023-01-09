«Спасение женщины»: скрывающая личную жизнь Анастасия Решетова высказалась в пользу многоженства

Бывшая девушка рэпера Тимати уже долгое время не афиширует свою личную жизнь и все чаще живет в Дубае, а не в Москве. Модель не скрывает, что уже давно изучает исламскую культуру, и ей она довольно близка. В личном блоге она не раз высказывалась в пользу мусульманства, а в этот раз решила поднять тему многоженства.

После ее последней публикации по этому поводу многие поклонники стали интересоваться у Анастасии, как она относится к тому, что у ее супруга будут сразу несколько избранниц. В личном Телеграм-канале Решетова ответила, что находит много плюсов в многоженстве. Один из них – это «спасение женщины». По словам модели, раньше все было обусловлено продолжением рода, а чем больше жен, тем больше детей. Но сейчас дела обстоят иначе.

«Если ваш муж все-таки не султан, здесь многоженство выходит на другую роль. Спасение женщины. По правилам, второй и следующий браки должны соблюдаться по условиям. Это должна быть обделенная женщина, возможно, вдова с ребенком на руках. Муж должен предоставить всем женам отдельные дома и обеспечивать их», - написала Анастасия в блоге.

При этом самой быть второй женой у мужчины Решетова не хочет. Она считает, что многоженство в принципе носит благородный характер, но немногие следуют правилам. Модель не смогла бы справиться с мыслью, что есть еще другая женщина у ее супруга, что стало бы причиной постоянной ревности.

Ранее Анастасия Решетова высказалась об окончательном переезде в Дубай.