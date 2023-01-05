«Одинаково комфортно»: Анастасия Решетова сделала заявление по поводу переезда в Дубай

После разрыва отношений с Тимати Анастасия Решетова все реже стала появляться в Москве. Модель увлеклась исламом и восточной культурой и большую часть времени она сейчас находится в Дубае. Да и в принципе все указывает на то, что в артистка всерьез задумалась об окончательном переезде из России.

В последние несколько лет Решетова полностью переосмыслила свою жизнь. Теперь она иначе относится не только к своей внешности и натурной красоте, но и духовной составляющей. Девушка часто стала ходить в мечеть, изучать ислам, ее социальные сети практически полностью перешли на английский язык. При этом Анастасия все равно продолжает иногда беседовать с русскоязычной аудиторией и отвечать на вопросы в личном блоге.

На днях модель в очередной раз устроила с подписчиками «вопрос-ответ», и некоторых интересовало, когда же Решетова уже скажет о своем окончательном переезде в Дубай. Артистка молчать не стала и решила сделать заявление. Она рассказала, что ей действительно нравится в ОАЭ, но полностью отказываться от России она пока не намерена.

«Я 50 на 50 между Москвой и Дубаем. Везде одинокого комфортно. Но Россия всегда будет домом», - поделилась Анастасия.

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