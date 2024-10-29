«Спасают друзья»: оставленная Николаевым Юлия Проскурякова вышла в свет

Певица Юлия Проскурякова вышла в свет и вновь без мужа. В последнее время она часто появляется на публике одна. Как оказалось, так получается из-за гастролей композитора Игоря Николаева.

Супруга артиста пришла на премьеру комедии «Право на лево» и пообщалась с журналистами. Она призналась, что стала чаще появляться на различных светских мероприятиях. Но, по ее словам, ей хотелось бы еще и компании мужа.

«Как только какие-нибудь премьеры, у мужа гастроли. С одной стороны, хорошо, работа — это прекрасно, к людям приезжать всегда очень приятно. А с другой, хотелось бы вместе выходить… Но ничего, спасают друзья», - поделилась Проскурякова с Telegram-каналом «Сплетница Кэт».

К слову, в ноябре Николаев все-таки может появиться на публике с женой. У Юлии намечается премьера фильма «Азбука Морзе», где она сыграла одну из главных ролей.

Ранее Игорь Николаев показал свою старшую дочь, которая живет в США. Юлия недавно отметила день рождения, ей исполнилось 46 лет.