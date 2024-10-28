Игорь Николаев впервые за долгое время показал дочь, живущую в США: как выглядит наследница композитора

Композитор Игорь Николаев обратился к дочери в день рождения и опубликовал ее фото в Сети. Знаменитой наследнице исполнилось 46 лет.

В личном блоге Николаев не так часто показывает свою старшую дочку. Юлия уже долгое время живет в США, но при этом поддерживает связь с семьей. В ее праздник певец разместил на своей странице ее снимок, а также написал короткое поздравление: «Юлечка! 46! Доченька, здоровья тебе и счастья! С Божьей помощью!»

Не осталась в стороне от праздника и нынешняя супруга Николаева Юлия Проскурякова. Она тоже опубликовала фото с дочерью композитора. На кадре также была младшая сестра Юлии Николаевой Вероника.