Ближе к сыну, а не к отцу: Арзамасова показала фото с мужем и пасынком, удивив фанатов юным видом

Елизавета Арзамасова в браке с Ильей Авербухом уже несколько лет. Сначала пара предпочитала скрывать отношения, но потом они стали все чаще выходить вместе в свет и публиковать фото в социальных сетях. А после свадьбы у супругов появился общий сын Лев. Он стал первенцем для актрисы и вторым ребенком тренера. Дело в том, что от предыдущей жены у него уже есть взрослый наследник Мартин, который, к слову, совершенно не был против нового романа отца.

Звезда «Папиных дочек» довольно быстро нашла общий язык с пасынком, что в принципе не удивительно, ведь у них совсем небольшая разница в возрасте – всего девять лет. Благодаря этому они понимают друг друга и много проводят времени вместе. Мартин прекрасно ладит и со Львом и часто приходит в гости к папе и мачехе, чтобы поиграть с ним.

Так, недавно они провели очередной семейный вечер, который решили запечатлеть на память. Они сделали первое за долгое время совместное фото и опубликовали его в Сети. Кадр ожидаемо вызвал много обсуждений фанатов. Больше всего пользователи восхищались Лизой, которая как будто только молодеет. Они отметили, что она выглядит настолько юно, что визуально кажется, что она ровесница Мартина.

«Лиза как девочка, совсем юная», «Лиза молодеет с каждым днем», «Не хватает девочки, надо исправлять», - писали фанаты в комментариях.

Ранее стало известно, что Елизавета Арзамасова стала сюрпризом вечера на масштабном шоу Ильи Авербуха.