«Спасаюсь так»: возбужденная Высоцкая покривлялась в белье на камеру

После выступления она вновь вышла на связь с фанатами. Высоцкая рассказала, что ее расколбасило. Возбужденная звезда отметила, что у нее есть способ, который поможет расслабиться. Это музыка.

«Колбасит после спектакля, не уснуть. Я спасаюсь так», – поделилась Юлия.

Ранее мы писали, как Кончаловский жестоко обошелся со своей супругой. Поклонники очень испугались, когда увидели в личном микроблоге теледивы фото, на котором она позирует почти лысая. Женщина была в кадре без обуви, в одной ночнушке. Оказалось, что к этому причастен режиссер.