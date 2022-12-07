«Спасаюсь так»: возбужденная Высоцкая покривлялась в белье на камеру
Актриса театра и кино Юлия Высоцкая активно ведет свой микроблог, где общается с поклонниками и публикует видео из жизни. 49-летняя муза Андрея Кончаловского рассказала, что готовится к спектаклю. Она поделилась кадрами, на которых кривляется перед зеркалом в сексуальном белье.
Знаменитость призналась, что поскорее мечтает выйти на сцену. Она показала свои сборы. Юлия появилась в черном бюстгальтере, шелковом халате с кружевом и с растрепанной прической.
«Сегодня играем «Укрощение строптивой», театр Моссовета, постановка Андрея Кончаловского. Аншлаг, все билеты проданы», — сообщила радостная артистка.
Соцсети Юлии Высоцкой
После выступления она вновь вышла на связь с фанатами. Высоцкая рассказала, что ее расколбасило. Возбужденная звезда отметила, что у нее есть способ, который поможет расслабиться. Это музыка.
«Колбасит после спектакля, не уснуть. Я спасаюсь так», – поделилась Юлия.
Ранее мы писали, как Кончаловский жестоко обошелся со своей супругой. Поклонники очень испугались, когда увидели в личном микроблоге теледивы фото, на котором она позирует почти лысая. Женщина была в кадре без обуви, в одной ночнушке. Оказалось, что к этому причастен режиссер.