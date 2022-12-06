Почти лысая и в ночнушке: Кончаловский жестоко обошелся с Высоцкой

Телеведущая Юлия Высоцкая опубликовала в соцсетях неожиданный снимок, на котором позирует с почти лысой головой. Актриса появилась в кадре без обуви и в ночнушке, на которую сверху надела куртку.

Поклонники очень удивились и засыпали звезду вопросами, зачем она кардинально сменила имидж. Юлия рассказала, что фото было сделано еще в 2017 году. Оказалось, что сменить прическу ее попросил муж Андрей Кончаловский. Он выступал в качестве режиссера фильма «Рай», где снималась Высоцкая. Преображение было необходимо для роли.

Теледива призналась, что просила супруга не стричь слишком коротко, но он был настойчив. По ее словам, Кончаловский всегда консультировал ее по вопросам стиля, а она слушала его.

«Когда мы познакомились с Андреем Сергеевичем, у меня были длинные волосы каштанового цвета. Он меня взял за руку и повел краситься – в блондинку. Сказал, что мне будет хорошо. Он режиссер, визуалист, человек из семьи великих художников. Надо было быть дурой, чтобы сопротивляться», – сказала знаменитость.