Эдгард Запашный раскрыл правду об отношениях с братом Аскольдом и признался в ссорах

Знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный дал интервью, в котором рассказал об отношениях со своим не менее известным братом Аскольдом. Деталями личной жизни он поделился в беседе с WomanHit.ru.

«Без ссор у нас с Аскольдом никогда и не получалось. Все-таки мы люди, всякое бывает, как и причин бывало много», – подчеркнул артист.

Он добавил, что они с братом оба начали рано осознавать, что любая ссора не должна иметь долгоиграющего продолжения. Необходимо делать все, чтобы не пройти точку невозврата.

Эдгард привел в пример своих родственников. Отец и дядя Эдгарда и Аскольда много лет не общались между собой. Также артист рассказал, что у его семьи пока не получается не смешивать личные отношения с рабочими.

Он отметил, что каждый раз, когда семья собирается за столом – первый тост – за праздник, второй – за родителей, третий тост – обязательно уже про работу. Чаще всего, за зверушек и отсутствие травм.

Многие интересуются, почему Эдгард постоянно на переднем плане, тогда как его брат находится в тени. По словам знаменитости, у них разный фронт работы. Аскольд занимается творчеством и построением спектаклей, поэтому реже бывает на публике.

«Я, как директор цирка, обязан в ключевых вопросах всегда быть на острие», – говорит Запашный.

Он подчеркивает, что у него с братом практически одинаковы точки зрения по всем вопросам. Поэтому они с Аскольдом договариваются, что на интервью ходит именно Эдгард. Но при этом дрессировщик уверяет, что Запашные всегда вместе.

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