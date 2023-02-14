Спасали индийские врачи: Дима Билан потерял голос из-за инфекции в горле

Несколько недель назад Дима Билан вернулся из продолжительного путешествия по Индии. В социальных сетях на протяжении всего отпуска артист делился контентом с подписчиками и рассказывал им о своих впечатлениях. Однако, как признался сам певец, цель его поездки была вовсе не обычный отдых, а посещение иностранного врача из-за болей в горле.

По словам Билана, у него полностью пропал голос из-за инфекции. Он пытался говорить, но вместо этого получались лишь слабые звуки. В Индии он сходил к местному медику, ему провели обследование и смогли помочь. На данный момент Дима полностью оправился от недуга и уже включился в работу.

«У меня абсолютно отключился голос. Я даже говорить не мог. Это как трассирующая пуля, когда не знаешь, куда голос выведет. Начинаешь говорить, а происходит какой-то петух. Это ужасное ощущение», - поделился Дима Билан с Телеграм-каналом «Звездач».

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