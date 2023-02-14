Разбитый инсультом певец Вячеслав Малежик рассказал о безысходности

Эстрадный певец и талантливый композитор Вячеслав Малежик стал участником программы, в эфире которой рассказал о своей болезни. Из-за серьезного недуга знаменитости даже пришлось забыть о творчестве.

75-летний исполнитель появился в шоу «Секрет на миллион» на НТВ. Он рассказал, что в 2017 году перенес инсульт, после которого у него начались осложнения. Врачи предупреждали звездного пациента, что не дают никаких гарантий. Но Малежику удалось вылечиться и даже продолжить заниматься любимым делом.

Мужчина говорит, что несколько лет боролся за свою жизнь. Ему было так плохо, что он не мог самостоятельно себя обслуживать.

«Я глотать не мог и меня на протяжении трех месяцев кормили через зонд», — поделился артист.

Несмотря на то, что после инсульта прошло целых шесть лет, музыкант до сих пор не смог полностью оправиться. Его правая нога практически потеряла чувствительность, а правая рука так и не смогла до конца восстановиться.

Вячеслав благодарит близких, которые были рядом с ним в самый трудный момент его жизни. Певца поддерживает его жена, с которой он прожил 45 лет, двое сыновей и две внучки. Жена говорит, что из-за болезни мужа впала в депрессию. А Малежик отмечает, что благодаря недугу понял, кому из друзей он действительно дорог.

Ранее мы писали о том, как всеми любимый ведущий «Спокойной ночи, малыши!» Юрий Григорьев пропал с экрана из-за серьезной болезни.