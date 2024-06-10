Спасает папа-психотерапевт: дочь Филиппа Киркорова переживает первую любовь

Филипп Киркоров воспитывает двоих детей, которых ему родила суррогатная мать. Дочери короля поп-эстрады Алле Виктории 12 лет, и в жизни девочки уже случилась первая любовь.

Артист признался, что Алла чаще делится с ним сокровенным, в отличие от 11-летнего Мартина. По словам звезды, его сын ответственный, пунктуальный и круглый отличник. Девочка, наоборот, более эмоциональная и чуть что — сразу в слезы. На помощь к ней приходит папа-психотерапевт.

Алла рассказывает и о своей личной жизни. У девочки случилось недавно важное событие.

«У нее там первая любовь какая-то. Мальчик какой-то там. Причем так на глазах взросление происходит. Эти перемены. Утром одни, вечером уже другие», — поделился Филипп Бедросович в беседе с Сергеем Майоровым в рамках программы «Однажды» на НТВ.

Наследники артиста постоянно читают, что пишут об их папе в СМИ, но на гневные комментарии стараются не обращать внимания. Певец уверен: детей сейчас невозможно оградить от социальных сетей.

Детей певца родили суррогатные матери. Алла-Виктория появилась на свет в 2011 году, а сын Мартин в 2012 году. Дочь артист назвал в честь матери и Аллы Пугачевой.

Отметим, что исполнитель старается баловать своих детей и регулярно одевает их в одежду известных брендов. Но артист не собирается обеспечивать Аллу и Мартина до конца жизни.