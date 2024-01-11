Спас Малый театр: актер Клюквин рассказал о работе с Юрием Соломиным

Актер Александр Клюквин заявил, что Юрий Соломин спас Малый театр. В беседе с изданием ТАСС звезда рассказал о работе с художественным руководителем и народным артистом СССР, который умер на 89-м году жизни.

Причиной ухода Соломина стали осложнения, вызванные ишемическим инсультом, приведшим к остановке сердца.

Коллеги и поклонники таланта артиста выразили глубокие соболезнования его родным. Воспоминания о выдающемся деятеле искусства разделяют все, кто имел счастье работать с ним на протяжении многих лет. Среди тех, кто высказал свои чувства, актер Александр Клюквин, который проработал в Малом театре под руководством Соломина 45 лет.

Народный артист России признался, что в последнее время у них складывались не лучшие отношения с художественным руководителем. Тем не менее он глубоко уважает Соломина, рассматривая его как одного из величайших актеров страны. Клюквин даже утверждает, что именно Соломин спас Малый театр.

Актер вспомнил, как в 90-е годы возникла угроза разделения театра, но благодаря решительным действиям Соломина и тогдашнего директора Виктора Коршунова, эта идея была успешно отвергнута.

«Эти люди были успешно посланы Юрием Мефодьевичем и Виктором Ивановичем, и Малый театр остался. Они вдвоем сохранили, на мой взгляд, без преувеличения, русский драматический театр», — высказался актер.

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