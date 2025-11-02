«Спали мы в ванной»: Виторган рассказал, как пережил атаку украинских БПЛА в Туапсе

Актер Максим Виторган рассказал об атаке украинских БПЛА в Туапсе. Бывшего мужа Ксении Собчак удивила спокойная реакция местных жителей и отсутствие паники.

Виторган получил смс-сообщение с предупреждением об угрозе атаки беспилотников и призыве укрыться в помещениях без окон, однако жизнь в городе после этого не остановилась.

«Я как городской сумасшедший ходил по улицам и приставал к людям: «А что вы делаете в таких ситуациях? Куда бежать, прятаться?» И так далее. Люди ухмылялись, махали руками: «Сообщения присылают автоматом каждый день — чтобы снять с себя ответственность, мол, мы предупреждали. Бежать, прятаться некуда. Да ничего не будет…» — написал актер в своем Telegram-канале.

Виторган при этом напомнил, что у него есть опыт, полученный в Израиле, поэтому ему удалось сохранять спокойствие. От тех, кто в Израиле не бывал, Виторган, вероятно, ожидал более эмоциональной реакции на атаку БПЛА.

При этом он все же решил обезопасить себя до момента получения сообщения об отмене угрозы. В итоге ждать пришлось всю ночь.

«Спали мы в ванной — в помещении без окон. Не спал только русский авось. Защищал нас», — заключил Виторган.

Ранее Максим Виторган заявил, что его лицо убрали с помощью ИИ в новом российском сериале.