«Спала максимум час за всю ночь»: Инна Жиркова стала мамой в четвертый раз

В семье экс-футболиста Юрия Жиркова родился четвертый ребенок. О том, что его жена Инна родила малыша, он сообщил в личном блоге.

Жирков отправился на роды с женой. Он опубликовал видео, на котором слышно, как за закрытой дверью доносится плач ребенка. «Самый волнительный момент», - подписал он кадры.

Инна 4 сентября чувствовала, что родит. «Я сегодня спала максимум час за всю ночь», - рассказывала она.

За несколько часов до родов Инна сообщила, что снилась друзьям. «Значит точно совсем скоро появится мой малыш», - предсказывала жена Жиркова.

Инна подготовилась к появлению ребенка: обустроила комнату, купив кроватку и все нужное новорожденному. Также известно, что за время беременности она набрала более 20 кг.

Ранее бывшая жена бизнесмена Романа Абрамовича Даша Жукова показала фото с округлившимся животом. Она станет мамой в пятый раз.