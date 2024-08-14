Спал 23 часа и ходил по стенке: брат Владимира Кузьмина попал в больницу

Александр Кузьмин, брат известного артиста Владимира Кузьмина, оказался в больнице. У музыканта случился нервный срыв.

Кузьмин спал 23 часа в сутки, почти не передвигался по дому, а когда вставал, ходил по стенке только в туалет. Супруга Александра, увидев мужа в таком состоянии, настояла на его госпитализации.

Артиста увезли в эндокринологическое отделение больницы в Одинцове. Туда его направил врач, к которому Кузьмин обратился по просьбе жены. Доктора выявили, что у музыканта повышен сахар в крови — для его нормализации ему ставят капельницы. Соседи по палате отметили, что состояние музыканта похоже на нервный срыв.

«У меня сильный нервный срыв. Сейчас я не готов рассказывать, из-за чего он случился. Может быть, позже найду в себе силы поделиться», — цитирует Александра mk.ru.

В больнице его навестила супруга Наталья и сын Вася. Они помогли Кузьмину переодеться и отвели на разные процедуры.

Напомним, несколько лет назад артист впадал в похожее состояние — из-за алкоголя и других пагубных привычек у него начался цирроз печени. Сначала он попал в реанимацию, а после оказался в хосписе. Его буквально «спас» брат Владимир Кузьмин.

Ранее Наталия Кузьмина заявила, что ее муж попал в секту, члены которой выпили из него все соки.