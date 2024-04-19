«Оттуда вернулся весь в синяках»: брат певца Владимира Кузьмина попал в секту

Александр Кузьмин, брат известного певца Владимира Кузьмина, оказался в непростой жизненной ситуации. Все дело в том, что мужчина попал под влияние сектантов, которые, по словам супруги, выпили из него все соки.

Наталия Кузьмина дала интервью сайту PROZVEZD. В беседе с журналистами она рассказала, что ее супруг находится в опасности. Александр какое-то время назад связался с сектантами, которые сначала радушно приняли его, а после отпустили на свободу с синяками.

«Его там сначала прекрасно встретили, а потом он оттуда вернулся весь в синяках — побитый и разбитый. Более того, он уже подписал там какие-то документы и просит называть себя не просто Александром Кузьминым, а «живым человеком» Александром. Физически он просто начал высыхать на глазах и весь стал зеленого цвета», — поделилась женщина.

По словам Наталии, эти сектанты проживают в палатках где-то под Краснодаром и исповедуют неоязычество. При этом супруга Кузьмина уверена, что его вовлекли в секту с помощью одурманивающих средств.

Ранее сообщалось что в Башкирии МВД не стало привлекать к ответственности экзорцистов за поджог людей. Правоохранители не нашли в их действиях состава преступления.