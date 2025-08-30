«Сознание больше не выходит на связь с внешним миром»: что известно о болезни Маргариты Тереховой

Актриса Маргарита Терехова ведет закрытый образ жизни, так как более 16 лет страдает болезнью Альцгеймера. Врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что у пациентов с этой болезнью выключены все функции.

Он пояснил, что 83-летней звезде фильма «Собака на сене» не нужно ничего, кроме заботы.

«На ранних этапах люди существуют в своей виртуальной реальности, потом идет ухудшение. Сознание больше не выходит на связь с внешним миром. Прогноз один: когда за человеком ухаживают, он может прожить очень долго», - сказал Звонков в беседе с Абзацем.

По словам доктора, люди с диагнозом Тереховой не могут жить самостоятельно, они нуждаются в круглосуточной помощи.

«Это как с деревом: если его поливать, то все будет в порядке», - заверил терапевт.

В 2010 году Маргарита Терехова перестала появляться на светских мероприятиях и отказалась от работы в театре и кино из-за прогрессирующей болезни Альцгеймера. Согласно открытым источникам, это наиболее распространенная форма деменции.

Ранее дочь актрисы Анна рассказала, что у Тереховой изменилась внешность, но у нее по-прежнему прекрасные волосы. Маргарита Борисовна, несмотря на болезнь, старается следить за собой. Сейчас артистка носит каре и красится в рыжий цвет.