«Она изменилась внешне»: что происходит со страдающей от Альцгеймера Маргаритой Тереховой

Дочь актрисы Маргариты Тереховой рассказала о состоянии матери, страдающей от Альцгеймера. Звезда кино уже много лет не появляется на публике из-за болезни и проводит время только с близкими людьми. Об этом сообщает aif.ru.

25 августа Тереховой исполнилось 83 года. В этот день рядом с ней находится дочь Анна. Она призналась, что с болезнью актриса живет уже больше 16 лет. Ей тяжело, но она старается держаться. По мнению Анны, Маргарита Борисовна «живет ради семьи».

Дочь артистки призналась, что старается наслаждаться каждым днем, проведенным с матерью. Она отметила — у Тереховой изменилась внешность, но у нее по-прежнему прекрасные волосы.

«Я могу только догадываться, понимает ли она меня. Она изменилась внешне. Но я вижу её прекрасные волосы, могу гладить её нежные руки. И это чудо. <…> Она стала таким прекрасным ребеночком, который всему радуется», - поделилась Терехова.

По словам Анны, актриса, несмотря на болезнь, старается следить за собой. Дочь подкрашивает ей волосы в рыжий цвет. Но они уже не такие длинные, как раньше. Сейчас артистка носит каре.

