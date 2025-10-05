«Сожгли на костре»: Николай Басков поделился сном с участием Сергея Лазарева

Певец и телеведущий Николай Басков перед началом съемок шоу «Ну-ка, все вместе!» поделился с сотней своим сном. Исполнителю хита «Шарманка» приснился поход в лес с участниками программы и вторым ведущим Сергеем Лазаревым.

«Нас сто человек, а палаток десять. Я проснулся в таком ужасе! Мы потеряли Лазарева, а потом выяснилось, что он вообще не пошел в поход», - смеясь, рассказал Басков.

В личном блоге он сравнил свой сон с настоящим триллером и отметил, что в итоге все закончилось хорошо.

«Но я не расскажу, кого мы сожгли на костре… Финал был яркий!» - поделился Николай.

Напомним, в экспертный состав сотни входят музыканты разных возрастов и направленностей, из-за чего между ними часто случаются конфликты.

Ранее певица Линочка Ли рассказала о съемках популярного шоу «Ну-ка, все вместе!». Она заверила, что членам сотни и ведущим ничего не платят – все работают за медийность.