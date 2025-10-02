Эксперт из «сотни» в шоу «Ну-ка, все вместе!» рассказала о гонорарах жюри и ведущих проекта

Певица Линочка Ли рассказала о съемках популярного шоу «Ну-ка, все вместе!», которое ведут Николай Басков и Сергей Лазарев. В рамках нового выпуска подкаста «Ниче Святого» в музыкальном сервисе Звук она поделилась, что на самом деле ни членам жюри, ни ведущим не платят гонорары.

«Ну-ка, все вместе!» - одно из самых рейтинговых шоу на российском телевидении. Уже несколько сезонов «сотня» выбирает лучших вокалистов страны. В экспертный состав входят музыканты разных возрастов и направленностей, из-за чего часто случаются конфликты. Например, как рассказала Линочка Ли, ссорились Филипп Киркоров и Сергей Лазарев.

«Во время проекта было много интересных моментов, которые не попали в эфирные выпуски. Например, Николай Басков проводил гендер-пати для певицы Акулы. А еще Филипп Киркоров зачастую отказывается голосовать за участников, которые его не впечатляют. Сергей Лазарев начинает на него ругаться: «Зачем ты это делаешь? Девчонка классно поет!». Филипп с ним спорит, потом злится и уходит. И мы все ждём, пока он вернется», - рассказала артистка.

При этом, несмотря на популярность проекта, членам жюри и ведущим ничего не платят. По словам Линочки Ли, они работают за медийность.

«Мы не получаем зарплату за то, что сидим в жюри и оцениваем выступления людей. Проект повышает нашу медийность, поэтому второй год подряд я принимаю в нём участие. Люди стали чаще подходить ко мне на улице и говорить, что видели в передаче», - поделилась Линочка.

