Певец Акмаль стал жертвой мошенников из-за The Weeknd

Популярного певца Акмаля обманули мошенники при попытке купить билеты на концерт в Сиднее. Молодой человек перечислил 105 тыс. рублей, чтобы посмотреть на выступление группы The Weeknd, но остался без денег, поэтому обратился в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, инцидент произошел с Акмалом Ходжаниязовым, который выступает под псевдонимом Акмаль. 20-летний артист хотел попасть на концерт известного исполнителя, который пройдет в Австралии 23 октября. Он зашел в группу о туризме и нашел посредника – девушку, которая представилась Дарьей. Певец перевел ей 105 тыс. рублей, но не дождался ответа. Она удалила сообщения и заблокировала его.

Акмалю оставалось только обратиться с заявлением к правоохранителям. Он назвал этот ущерб для себя значительным.

Ранее мы писали о том, что 16-летняя внучка цыганского артиста Петра Деметра стала жертвой мошенников. Девочка тоже планировала сходить на мероприятие, ей даже продали билеты с кодами, но они оказались недействительными.