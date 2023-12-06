«Как же я была в него влюблена!»: Гузеева рассказала о тайной симпатии

Российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева призналась, что в юности была влюблена в одного известного актера. Соответствующее признание знаменитости прозвучало в новом выпуске телешоу «Давай поженимся!».

По словам актрисы, в молодости объектом ее симпатии был заслуженный артист РСФСР Юрий Каморный. При жизни он успел сняться в таких советских фильмах, как «Проводы белых ночей», «Зося» и «Голубые молнии».

«Как же я была в него влюблена!», - вспоминает Гузеева.

Звезда уточнила, что познакомиться с Каморный ей так и не удалось, поскольку в 1981 году его застрелили. Она добавила, что до сих пор с трудом может пересматривать картины с участием актера.

Известно, что Юрия Каморного застрелил сотрудник полиции в Петербурге. Артист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оказал сопротивление при задержании. На момент гибели Каморному было 37 лет.

Ранее Лариса Гузеева рассказала, что муж отговаривает ее от пластической операции.