«Сожаление»: почему Сарик Андреасян больше не снимает Нагиева

Режиссер Сарик Андреасян рассказал, почему перестал снимать в своих проектах актера Дмитрия Нагиева. Мужчина признался в соцсетях, что у него просто нет на него денег.

Знаменитость часто общается с поклонниками в соцсетях и старается отвечать на любые вопросы. Особенно часто мужчину спрашивают об отношениях с коллегами и творчестве.

Один из вопросов касался актера Дмитрия Нагиева. Пользователь Сети поинтересовался, почему режиссер перестал его снимать. Сарик опубликовал ответ.

«Это большое сожаление для меня, но у моей кинокомпании нет столько денег. Я не могу себе позволить Дмитрия Нагиева», – написал мужчина.

Он также отметил, что «бум кинопроизводства и инфляция» привели к тому, что на данный момент некоторые голливудские актеры дешевле российских.

«Снимать артиста такого калибра нужно в главных ролях, а это всегда много дней и денег, а снимать в эпизодах неправильно», – добавил Андреасян.

Ранее Сарик Андреасян заявил, что потерял 300 млн из-за фильма с Милошем Биковичем. Режиссер вспомнил, что это было в 2020 году. Он рассказал о своем проекте «Кома», где кроме Милоша играла Любовь Аксенова.