Сарик Андреасян заявил, что потерял 300 млн из-за фильма с Милошем Биковичем. Об этом стало известно в эфире шоу «По душам».

В 2020 году Сарик стал продюсером фильма «Кома», в котором снялись Милош Бикович и Любовь Аксенова. Выход проекта совпал с началом пандемии. По закону, режиссер не мог вернуть себе деньги, а признание банкротом усложнило бы жизнь.

«Мы вышли в начале февраля, в середине февраля закрыли все кинотеатры, в принципе, по миру, и у нас эти западные контракты, и здесь прокат остановился. А фильм нам стоил миллионов 300 рублей. Ты теперь должен 300 млн, а вариантов не отдать — нет. Потому что, с точки зрения закона, это всё по договорам, всё официально», — высказался Сарик.

Режиссер раздумывал о разных вариантах решения проблемы. В какой-то момент он решил снять малобюджетный фильм, чтобы получить с него прибыль.

«Крутишь-крутишь эти вещи, и в какой-то момент все равно выходишь на правильный путь. Это да, к вопросу о том, что двигаешься — одно порождает другое. Поэтому, когда люди говорят: «Дайте совет», совет — не сдаваться, работать», — резюмировал Сарик.

Как выяснилось, теперь режиссер работает над фильмом о Романе Костомарове.

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