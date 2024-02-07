«Права переданы»: жена Маслякова официально подтвердила, что ему больше не принадлежит КВН

Телеведущий Александр Масляков и его супруга отказались от прав на КВН. Теперь единственным владельцем ООО «АМИК» стал их сын – Александр Масляков-младший. Это подтвердила Светлана в беседе с журналистами mk.ru.

Информация о том, что компания больше не принадлежит 82-летнему артисту, недавно была опубликована в нескольких СМИ. Сообщалось, что он отдал свою долю наследнику и то же сделала его жена. Представители СМИ обратились к звездной семье за комментариями и получили ответ: Александр Васильевич действительно окончательно отошел от дел.

«Да, права переданы ему (Александру Маслякову-младшему – прим. «Страсти»). А мы отдыхаем. Александр Александрович - молодой человек, 44 года, пусть работает, он и так работает», - пояснила Светлана Маслякова.

Супруга телеведущего также подчеркнула, что все права все равно перешли бы Александру. Это решение уже было принято давно.

Напомним, что в последние несколько лет Александр Васильевич стал все реже появляться на съемках КВН из-за проблем со здоровьем. Пару раз он появлялся на играх, но о полноценном возвращении бессменного ведущего речи не шло.

Ранее юморист Андрей Рожков рассказал, что происходит с КВН после ухода Александра Маслякова.