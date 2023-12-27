Создатель «Ёлок 10» раскрыл судьбу кадров с Филиппом Киркоровым

Создатель фильма «Ёлки 10» Евгений Кулик признался, что не стал вырезать из кинокартины кадры с певцом Филиппом Киркоровым, несмотря на скандал вокруг его имени. Напомним, что артиста стали активно «отменять» после участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой.

Неделю назад в московском клубе «Мутабор» состоялось мероприятие телеведущей с провокационным дресс-кодом. Его посетили многие отечественные знаменитости, поэтому теперь вынуждены публично приносить за это извинения. Филипп Киркоров, который блистал на вечере в прозрачной одежде, заявил, что «вошел не в ту дверь» и понимает, что звезда его масштаба не должна была соглашаться на эту провокацию.

Тем не менее, пока раскаяние певца не принесло результатов. По слухам, его уже активно «вырезают» из «голубых огоньков» и других новогодних проектов. Однако продюсер новой части «Ёлок» решил ничего не менять в своем фильме и оставил его в таком виде, в каком он вышел изначально.

«Мы из фильма никого не собирались удалять и даже об этом не думали. Это просто невозможно. А травля – это всегда плохо», - отметил Евгений Кулик в беседе с изданием «Абзац».

Напомним, что новогодний фильм, в котором Филипп сыграл одну из ролей, показывают в кинотеатрах еще с 7 декабря.

Ранее актриса Яна Поплавская назвала ложью оправдания Филиппа Киркорова за участие в «голой» вечеринке.