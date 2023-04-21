Создатель «ВКонтакте» и Теlеgrаm Павел Дуров потерял целое состояние всего за один год

38-летний Павел Дуров – именно тот человек, которому сейчас благодарны миллионы людей. Причем не только в России, но и в мире. Его социальная сеть «ВКонтакте» до сих пор является одной из самых популярных и востребованных в стране, а мессенджер Теlеgrаm хвалят и иностранные граждане. Однако последний год для миллиардера выдался весьма непростым, и он смог за короткий срок потерять целое состояние.

Издание Forbes по традиции составило рейтинг самых богатых и успешных людей мира. По версии СМИ, Дуров стал самым обедневшим бизнесменом России. С прошлого года он потерял около 3,6 миллиардов долларов. Из-за этого Павел сильно опустился в списке. Если раньше он стабильно удерживал за собой третью строчку, то теперь занимает лишь 10-е место.

В статье отметили, что потери создатель социальных сетей понес из-з санкций, «скачков» курса валют, а также падения котировок компаний-аналогов.

Напомним, что Павел Дуров имеет не только российское гражданство. Например, у него есть паспорт ОАЭ. Так, в 2022 году он был признан одним из самых богатых людей Эмиратов с состоянием 15,1 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что за последний год в финансовом плане не сильно пострадали уехавшие за границу Алла Пугачева и Максим Галкин* (Признан иноагентом на территории РФ). Такой вывод сделали поклонники, когда узнали, в какую школу звездные родители отдали Гарри и Лизу. Оказалось, что они посещают учебное заведение экс-совладельца «ВКонтакте», где год занятий стоит 1 млн 620 тысяч рублей за каждого ученика.