Пугачева отдала детей в израильскую школу, основанную экс-совладельцем «Вконтакте», за 3,2 млн

На днях Максим Галкин* (Признан иноагентом на территории РФ) воссоединился с семьей после месяцев разъездов по гастролям. Завершив концерты в США, Канаде и Германии, шоумен вернулся домой и смог посвятить себя жене и детям. Вчера, например, он решил выполнить отцовские обязанности и проводить Лизу и Гарри в школу. Благодаря этому удалось узнать, какое же учебное заведение выбрали звездные родители для своих наследников.

Ходили слухи, что Примадонна выбрала для двойняшек одну из самых лучших и дорогих школ Израиля, и это действительно так. На видео, записанном певицей, дети предстали в форме «King Solomon school», расположенной к северу от Тель-Авива в районе Рамат-ха-Шарон.

Как выяснило издание kp.ru, учебное заведение было основано совсем недавно 39-летним бизнесменом Вячеславом Мирилашвили – бывшим совладельцем социальной сети «ВКонтакте». Школу он открыл для своей дочери, вот только позволить ее себе может не каждая семья. Даже по меркам экономически благополучного Израиля годовое обучение там стоит очень дорого - 1 млн 620 тысяч рублей за каждого ученика. Соответственно, за Гарри и Лизу Пугачева с Галкиным* отдают 3 млн 240 тысяч рублей.

Обучение в школе проходит на двух языках – английском и иврите. В классах числятся не больше 15 детей, а выпускники получают диплом международного образца, позволяющий поступить в любое высшее заведение Европы и США. Уроки длятся шесть дней в неделю с 8:00 до 15:00 - суббота выходной. В программу входят все основные предметы, а также музыка, физкультура и английский. При желании родители могут выбрать для детей один из творческих кружков.

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