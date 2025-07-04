Создатель «Парка Горького» Стас Намин проиграл в суде дело о запрете продаж пластинок группы в интернете

Музыкант и продюсер Стас Намин проиграл в суде дело о запрете продажи в интернет-магазинах пластинок группы «Парк Горького». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Основатель первой русской рок-группы, добившейся успеха за рубежом, в мае обнаружил в Сети виниловые пластинки с нанесенным на них фирменным логотипом «Парка Горького» — серпа и молота. Права на изображение принадлежат именно композитору.

Намин счел это за нарушение и обратился в суд. Он потребовал убрать продукцию из продажи. Однако суд постановили, что на реализуемых в интернет-магазинах дисках изображено только название, а не логотип. Затем продюсер подал несколько апелляции, но они были отклонены.

Рок-группа «Парк Горького» была создана в 1987 году. В состав в свое время входили ныне известные исполнители: Александр Маршал, Николай Носков и Алексей Белов. Коллектив распался в 1998 году, но позже периодически воссоединялся ради отдельных выступлений.

В 2022 году Намин передал права на бренд новым участникам. В обновленном составе группа существует по сей день.

Ранее мы писали о том, как бывшие музыканты «Парка Горького» подали на Стаса Намина в суд из-за логотипа.