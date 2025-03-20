Бывшие участники «Парка Горького» подали в суд на Стаса Намина из-за логотипа

Продюсер Стас Намин (настоящее имя — Анастас Микоян) рассказал о судебном иске, который против него подали бывшие участники группы «Парк Горького». Музыканты хотели отсудить авторские права на старую версию логотипа группы, созданную в 1992 году.

«Не знаю, почему они такие агрессивные и все время судятся, может быть просто привыкли, что я раньше не обращал внимание на их незаконные действия», – заявил Намин в беседе с ТАСС.

Продюсер также подчеркнул, что в итоге суд отклонил исковое заявление. По словам Намина, суд пришел к выводу, что бренд остается действующим и принадлежит его создателю.

В свою очередь гендиректор юридической фирмы TM-Defence, патентный поверенный Роман Захаров в беседе с агентством подтвердил, что Намин является правообладателем товарного знака «Парк Горького». Это дает ему право заниматься организацией концертов коллектива и запрещать это делать другим.

Напомним, группа «Парк Горького» была создана в 1987 году и распалась спустя три года. В 2022 году Намин передал права на бренд новому составу участников коллектива.

Ранее Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску Стаса Намина. Продюсер просил арестовать и запретить продажу компакт-дисков и виниловых пластинок Gorky Park, вышедших на лейбле Moroz Records, но получил отказ.