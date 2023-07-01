Ольга Кабо разделась на камеру

55-летняя Ольга Кабо удивила поклонников своей фигурой. Актриса выложила в свой блог новый снимок в купальнике.

На данный момент Ольга Кабо уехала с сыном Виктором на отдых в Сочи. Разместилась звезда в четырехзвездочном отеле в Адлере.

Решив поделиться радостной новостью, актриса позировала на пляже в воде, раздевшись до купальника. Кабо опубликовала свою фигуру в сиреневом купальнике.

«Когда море по колено», — написала под кадром Ольга Кабо.

Интернет-пользователи отметили, что звезда не выглядит на свой возраст и находится в прекрасной форме.

«Русалка, наяда, Афродита, рожденная из пены морской», — воодушевленно написал поклонник Кабо.

Ранее мы писали, что Ольга Кабо отозвала иск к бывшему мужу по разделу имущества.