«Создана для счастья»: Виталий Гогунский оправдался за скандальные слова о женщинах

Актер Виталий Гогунский попытался оправдаться за свои слова о женщинах, спровоцировавшие скандал. В личном боге звезда «Универа» заверил, что его просто неправильно поняли и вырвали фразу из контекста.

Как пояснил Гогунский, смысл фразы был в том, что девушки пребывают в плохом настроении рядом с теми мужчинами, которые не являются героями их романа. Актер выразил уверенность, что благополучие всей семьи зависит от женщин, поэтому они должны быть счастливы.

«Состояние женщины — это атмосфера дома. Когда она светится, все вокруг оживает. Это не просто настроение — это сила, которая создает. Берегите эту силу. Женщина создана для счастья», —попытался оправдаться Виталий.

Он также отметил, что никогда не скупился на любимых женщин. В качестве примера актер привел поезду в Венецию с женой Анной, в ходе которой купил ей одежду в дорогих бутиках и наслаждался ее хорошим настроением.

«Нормальный мужчина своей женщине всегда будет отдавать. Его не надо упрашивать, не надо требовать», - заключил Гогунский.

Напомним, Виталий Гогунский оказался в центре скандала после того, как заявил, что у женщин не может быть рядом с мужчиной плохого настроения. Если она сделала недовольное лицо, то пусть «отправляется в сад».

Ранее экс-супруга Гогунского Ирина Маирко пожаловалась на размер алиментов, которые он платит на дочь Милану. По словам женщины, артист много лет не общается с единственной дочерью и «раз в два месяца по 25 тысяч рублей присылает».