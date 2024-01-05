«Создали назло Пугачевой»: Илья Резник раскрыл роль Лаймы Вайкуле

Резник нашел нужным сообщить, что они с Паулсом создали Вайкуле назло Пугачевой. Об этом пишет StarHit.

Илья Резник поддержал своего коллегу Раймонда Паулса, который публично поругался с Лаймой Вайкуле после ее высказываний. Напомним, певица заявляла, что Паулс лишь копировал западные хиты, а не писал свою музыку.

Тогда на это высказывание композитор заявил, что никогда серьезно не относился к Вайкуле, поэтому считает ее слова «бредом».

Теперь о конфликте узнал коллега Паулса, Илья Резник. По словам поэта, Вайкуле ведет себя неподобающе.

«Она должна относиться серьезно и с большим уважением к своему композитору. Я не говорю о себе. Вайкуле всегда была неблагодарной по отношению ко мне. Но Раймонд… Он — великий композитор, пианист и дирижер, написавший не только судьбоносные песни для исполнителей эстрады», — объяснил он.

По словам Резника, именно они с Паулсом сделали певицу известной на весь Советский Союз.

«Мы с Раймондом — соавторы, создавшие в свое время эту певицу назло Алле Борисовне, когда ненадолго с ней поссорились. Мы вытащили Вайкуле из кабака, создали ей репертуар, вывели на сцену», — заявил поэт.

Ранее мы писали о том, как Пугачева разбила очки во время ссоры с композитором Паулсом.