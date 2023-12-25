«Что она там натворила»: Пугачева разбила очки во время ссоры с композитором Паулсом

Композитор Раймонд Паулс рассказал, как певица Алла Пугачева разбила очки во время ссоры. Об этом сообщает aif.ru.

На пике своего творчества Примадонна исполняла хиты, созданные в сотрудничестве с композитором Раймондом Паулсом и поэтом Ильей Резником. Однако, несмотря на явный успех и внешнее спокойствие на сцене, отношения между певицей и композитором иногда бывали напряженными.

Паулс признался в разговоре с журналистами, что работать с Аллой Пугачевой было иногда непросто, требовалась выдержка. Даже латвийскому музыканту, известному своей сдержанностью, не всегда удавалось сохранять мир. Он признался, что слухи о том, что Пугачева разбила ему очки во время ссоры, верны, но указал, что это были не его очки, а очки одной из дежурных по этажу в гостинице в Ленинграде.

«Периодически разное поведение у нее случалось. Особенно если выпьет. Но с этими очками пусть сама певица расскажет, что она там натворила», – заявил композитор.

Паулс подчеркнул, что несмотря на сложности в отношениях, их сотрудничество принесло хорошие результаты на эстраде, и он высоко оценивает творческий вклад Пугачевой. Он добавил, что артистка, будучи творческим человеком, имела свой характер, и иногда ее поведение было неоднозначным.

Ранее мы писали о том, что певица Лайма Вайкуле ответила критику Сергею Соседову, который нередко негативно высказывается в адрес ее подруги Аллы Пугачевой. Артистка отметила, что ему следует обратить внимание на себя, свои достижения и стиль в одежде.