«Создали большую семью»: Билан рассказал об усыновлении девяти детей

Поп-певец Дима Билан собирает многомиллионные концертные залы, выпускает хит за хитом, но с личной жизнью пока так и не может разобраться. Всю свою любовь 40-летний артист дарит бездомным животным и приемным детям! Он показал их в своем микроблоге.

Исполнитель решил сделать хорошее дело под Новый год и навестил многодетную семью, которая живет в Люберцах. Дмитрий поделился своими эмоциями от этой встречи.

Звезда познакомил поклонников с парой – Дмитрием и Татьяной. У них есть родные дети – двойняшки, но супруги взяли под опеку сразу девятерых ребят из Донецка. Они кровные братья и сестры, которых распределили по разным детдомам. Благодаря приемным родителям ребята воссоединились. Старшему наследнику исполнилось 15 лет, а младшему всего три годика.

«Я поражен до глубины души подвигом родителей, которые не побоялись ответственности и создали такую большую дружную семью! Не смогу и словами объяснить, как тепло и хорошо в такой дружной семейной компании, даже в пасмурный, дождливый декабрьский день!» – поделился Билан.

Певец не только пообщался с семьей, но и сделал им подарки. Он привез компьютеры, принтеры, телевизор, велосипеды, самокаты и сладости. Они не могли отпустить его без песен и танцев. Билан принял участие в благотворительной акции вместе с уполномоченной при президенте Российской Федерации по правам ребенка Ксенией Мишоновой.

Ранее мы писали о том, как Дима Билан уехал жить в деревню.