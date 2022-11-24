Дима Билан уехал жить в деревню

Дмитрий Билан покупает дом в Татарстане.

Речь идет о том самом домике в селе Пестрецы, куда Билан недавно завернул во время гастролей по России.

За полуразвалившуюся избу предприимчивые владельцы рассчитывают срубить со звезды приличную сумму.

Как оказалось, в Пестрецах когда-то жили бабушка и дедушка юного Вити - 80-х годах прошлого века будущего певца звали именно так, Димой он стал позже, в честь любимого деда.

В Пестрецах Билан, по его совам, пережил самые счастливые дни. Лакомился черемухой, купался в бочке во дворе, копал картошку, смешил соседок.

После визиту ностальгия по детству охватила музыканта с такой силой, что он решил выкупить, в котором сегодня живут совсем другие люди. Однако этим самым людям, похоже, нет дела до чувств звезды.

По предварительным данным, они уже заломили цену «по столичным меркам».