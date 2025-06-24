«Создала неповторимые образы»: на прощании с Валентиной Талызиной зачитали письмо, написанное после ее смерти

24 июня в Москве проходит церемония прощания с Валентиной Талызиной. В Театре имени Моссовета собрались родные, коллеги и поклонники артистки. Актер Александр Яцко со сцены зачитал письмо Дмитрия Медведева, написанное после смерти звезды советского кино. Об этом сообщает Super.ru.

В обращении бывшего президента России, Заместителя председателя Совбеза говорится, что без Валентины Талызиной «невозможно представить отечественную культуру». По словам Дмитрия Медведева, киноработы актрисы «вошли в сокровищницу нашего искусства, полюбились миллионам людей самых разных поколений».

«Она создала неповторимые, удивительно достоверные образы. Одинаково свободно чувствовала себя в драме, комедии, популярных телефильмах, на сцене театра и даже за кадром мультфильмов… Каждая роль служила примером мастерского владения профессией», — говорится в письме.

Александр Яцко также напомнил, что народная артистка РСФСР подарила свой голос не только героям мультфильмов, но и Барбаре Брыльске в картине «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Напомним, Валентина Талызина ушла из жизни 21 июня, ей было 90 лет. Состояние знаменитости резко ухудшилось этой весной, тогда ей диагностировали рак поджелудочной железы. Несмотря на это, актриса не жаловалась на здоровье и до последнего выходила на сцену театра.

Ранее звезда фильма «Формула любви» Елена Валюшкина расплакалась на сцене во время прощания с Валентиной Талызиной: «Наша небесная труппа пополнилась еще одной актрисой, которую все будут помнить».