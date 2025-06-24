Елена Валюшкина расплакалась на сцене во время прощания с Валентиной Талызиной

Актриса Елена Валюшкина не сдержала слез во время прощания с коллегой Валентиной Талызиной. Гражданская панихида прошла в Театре Моссовета. Подробности сообщает StarHit.

Звезда «Формулы любви» произнесла трогательную речь со сцены театра. Она отметила, что всегда будет помнить Талызину, и расплакалась.

«Наша небесная трупа пополнилась еще одной актрисой, которую все будут помнить. Все ее роли в кино и театре — это бриллианты. А ее голос, он приклеивался к мультфильмам. У меня длинная история с ней, которая началась 41 год назад, когда я пришла в театр…» - сказала Валюшкина в последнем слове.

Актриса назвала Валентину Талызину учителем, наставником и помощником.

На прощании с артисткой также зачитали телеграмму от президента России Владимира Путина. Лидер страны отметил, что Талызина - пример «вдохновенного творчества, служения отечественной культуре».

Напомним, что Валентина Талызина страдала от рака поджелудочной железы, который диагностировали уже на поздней стадии. Несмотря на болезнь, актриса до последнего не покидала сцену. Еще в мае она играла в спектакле «Пиковая дама».

Ранее стало известно, что Валентина Талызина перед смертью мечтала о новой роли.