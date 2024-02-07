«Создаем иллюзию интимности»: звезда «СашиТани» рассказала о поцелуях в кадре

Алина Ланина известна по роли жены бизнесмена Сильвестра и матери его младшего ребёнка в сериале «СашаТаня». Порой актрисе приходится целоваться в кадре. Она рассказала, как на это реагирует ее супруг.

Актриса отметила, что ее супругу все равно на поцелуи. Он сам из индустрии, поэтому может помочь советом или делом.

«Мы же создаем иллюзию интимности. Ты думаешь о том, что и как сыграть, говоришь текст, ловишь свет и камеру, сотни людей вокруг, все орут… Вообще не до романтики. Все романы случаются вне рабочего процесса, как и у всех людей», — поделилась знаменитость на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ланина не стала раскрывать имя супруга — она предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Но актриса неоднократно говорила, что ее возлюбленный творческий человек. Ранее он снимался в кино, а сейчас занимается проектами в этой сфере.

2022 год стал переломным для нее и ее супруга. Супруги едва не расстались и даже подали заявление на развод. Но в итоге им удалось преодолеть кризис и сохранить семью.

Ранее актриса Мария Аронова назвала сцену поцелуя с Александром Петровым в фильме «Лед-3» любимой.