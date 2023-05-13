Совсем выдохлась: разъяренная публика гонит Степаненко со сцены

Оправившаяся после развода с Евгением Петросяном Елена Степаненко продолжает нарываться на критику интернет-пользователей и получать напоминания о бывшем муже.

Недоброжелатели убеждены, что Степаненко обязана своей карьерой Петросяну. Мол, только их совместная работа веселила публику.

«Муж Евгений Петросян поспособствовал. Он к тому времени был уже большой звездой и имел необходимые знакомства», — считает автор Дзен-канала Soullaway.

Также интернет-комментаторы отмечают, что нынешние образы Степаненко заезженные. Юмористка перестала удивлять новым. Публика обозлилась на артистку, считая, что пора уступать дорогу молодым комикам.

«Во время трансляции её выступлений по ТВ прикольно было наблюдать за хохочущей навзрыд публикой. Никогда не мог понять - над чем они смеются?» — пишут в комментариях на Дзен-канале.

Ранее мы писали, что после развода у Степаненко в личной жизни кипят страсти.