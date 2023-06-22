Роли не будет: муж больной раком Анастасии Заворотнюк остался без работы

Появилась информация, что фигурист Петр Чернышев, который последние несколько лет зарабатывает ради лечения супруги Анастасии Заворотнюк, остался без работы.

Об этом сообщает Экспресс газета.

Раньше заработок спортсмену обеспечивала его коллега по ледовым спектаклям, Татьяна Навка. Однако в новом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» Чернышев участвовать не будет. Среди основных актеров озвучены: сама Навка, Камила Валиева, Софья Синицына и Никита Кацалапов. Шоу будут показывать все лето в Сочи.

Поклонники фигуриста переживают, что семья в любой момент может остаться без средств. Существует мнение, что фигурист отказался от роли в спектакле в пользу жены, самочувствие которой, вероятно, стало хуже.

Напомним, пять лет назад актриса Анастасия Заворотнюк узнала о болезни. Ей диагностировали рак мозга. С этого момента артистка перестала проявляться на публике и стала проводить время исключительно в кругу близких и врачей. Супруг звезды Петр все время разрывался и работал на износ, чтобы иметь доход и уделять жене должное внимание.

Ранее мы писали, что дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, неожиданно вернулась в Москву и рассказала о состоянии матери.